اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الشباب بث مباشر اليوم كورة ستار الهلال والشباب أون لاين

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الشباب بث مباشر اليوم كورة ستار الهلال والشباب أون لاين من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الشباب بث مباشر اليوم كورة ستار الهلال والشباب أون لاين مشاهدة مباراة الهلال والشباب كورة ستار yalla live يلا شوت الدوري السعودي | كورة لايف مباراة الهلال ضد الشباب ksa live

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الشباب بث مباشر اليوم كورة ستار الهلال والشباب أون لاين مشاهدة مباراة الهلال والشباب كورة ستار yalla live يلا شوت الدوري السعودي | كورة لايف مباراة الهلال ضد الشباب ksa live المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السعودي امام الشباب بث مباشر اليوم كورة ستار الهلال والشباب أون لاين مشاهدة مباراة الهلال والشباب كورة ستار yalla live يلا شوت الدوري السعودي | كورة لايف مباراة الهلال ضد الشباب ksa live التشكيل

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز