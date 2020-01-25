اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع Barcelona LIVE ماتش برشلونة HD

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تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب الميستايا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر بي إن 3.

ويحتل برشلونة المركز الأول في الليجا، برصيد 43 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، أما فالنسيا فيتواجد في المركز السابع.

ويسعى البارسا للفوز، والضغط على الريال، الذي سيلعب مباراته ضد بلد الوليد غدًا، بينما فالنسيا يريد دخول المربع الذهبي.

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وتعتبر صفوف البلاوجرانا مكتملة بعد عودة “فرينكي دي يونج” من الإيقاف، فقط غياب مؤثر وحيد وهو المصاب “لويس سواريز”.

وتتجه الأنظار خلال المواجهة على المهاجم الإسباني للخفافيش “رودريجو مورينو”، المرتبط بالانتقال إلى الفريق الآخر بعد اللقاء.

يذكر أن آخر خمسة مواجهات بين الفريقين لا تبشر بخير لجماهير البارسا، حيث خسر رفاق ميسي مباراة وتعادلوا في اثنين.