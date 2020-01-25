اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بث مباشر برشلونة امام فالنسيا في الدوري الاسباني

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بث مباشر برشلونة امام فالنسيا في الدوري الاسباني يستعد فريق برشلونة بقيادة مديره الفني كيكي سيتين لثالث اختبار صعب له عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ملعب ميستايا اليوم السبت 25-1-2020، وذلك لملاقاة نظيره فالنسيا في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرون من الليجا الإسبانية.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بث مباشر برشلونة امام فالنسيا في الدوري الاسباني خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بث مباشر برشلونة امام فالنسيا في الدوري الاسباني سيتغيب عن قائمة الفريق الكاتالوني لمواجهة فالنسيا اللاعب عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز، وكلاهما بداعي الإصابة، بينما سيشهد اللقاء عودة آرثور بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض سيتين مباراته القادمة بذات التشكيل المُعتمد في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – ليونيل ميسي