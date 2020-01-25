اونلاين | HD مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم السبت بث مباشر الان مباراة الهلال وبلاتينيوم

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بث مباشر لمباراة الهلال وبلاتينيوم في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد عصر اليوم السبت 25-1-2020.

المباراة المقرر لها في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، ستقام على ملعب بلاتينيوم “بربرفيلدز” في مدينة بولاوايو الزيمبابوية.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق المعلق “سوار الذهب”، ويُدير اللقاء الحكم الشهير “جاني سيكازوي”.يدخل الهلال هذه المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي المصري صاحب المركز الثاني، ويسعى الفريق الأزرق لتعويض خسارته أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الماضية على أمل العودة لمضمار المنافسة على بطاقة التأهل.

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تشكيلة بلاتينيوم اليوم: مهري – شيكوري – ستيما – بيلو – مودوفيوا – مادزونجوي – نسلالا – بافاري – جيسي – كوتسانزيرا – نجالا.

تشكيلة الهلال اليوم: سليم عمر مغولا – السمؤال ميرغني – عمار علي خضر – عبد اللطيف بوي – أطهر الطاهر – محمد دراج – مؤمن عصام – فارس عبد الله – محمد مختار بشة – وليد الشعلة – عماد محسن.

تكتيك الهلال اليوم: 3-4-1-2. الخطة تتحول في الوضع الدفاعي إلى 5-3-2 بعودة أطهر الطاهر كظهير أيمن، وفارس عبد الله كظهير أيسر، مع الثلاثي الدفاعي ميرغني وعمار علي وعبد اللطيف بوي.

الحكم الزامبي “جاني سيكازوي” يستعد لإطلاق صافرة بداية اللقاء.