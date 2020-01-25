اونلاين | «شووت Hilal» مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم بث مباشر رابط ماتش Hilal Today يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال YOUTUBE

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يستقبل فريق بلاتينوم اليوم ضيفاً ثقيلا على ملعبه ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا بين نادى بلاتينوم والهلال السوداني ، يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزه في مبارياتين وتلقي هزيمتان مثلهما ، وفي اللقاء الماضي تلقي هزيمة من النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف ، بينما نادى بلاتينوم يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ، ويسعي اليوم كلاً من الفريقين في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية جيدة من أجل ضمان التأهل ، ولكن أمل بلاتينوم ضعيف في التأهل.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 25 يناير 2020 في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا , في تمام الساعه الثالثة مساءً بتوقيت القاهره ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي كل جديد عن موعد الهلال السوداني وبلاتينوم في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا والتي ستكون في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة , والرابعة مساءً بتوقيت الرياض.