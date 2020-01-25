رياضة | عاجل.. اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب "الميستايا" اشتباكات عنيفة بين أولتراس فالنسيا وبرشلونة وذلك قبل انطلاق مباراة كلا الفريقين.

وقبل انطلاق المباراة بنحو ساعة ونصف اندلعت اشتباكات عنيفة بين أولتراس فالنسيا Yomus وأولتراس برشلونة Boixos.

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ويحل برشلونة في الخامسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على فالنسيا في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.