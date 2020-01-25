رياضة | تشكيل فالنسيا الرسمي أمام برشلونة.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا Barcelona Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل فالنسيا الرسمي أمام برشلونة.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا Barcelona Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيلاديس المدير الفني لفالنسيا عن تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وجاء تشكيل المدرب سيلاديس للمباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: دومنيتش

Advertisements

خط الدفاع: دانيل فاس – إيزيكيل جاراي – جابريل باوليستا – جوسيه لويس جايا

خط الوسط: كارلوس سولير – جيرفري كوندوجبيا – فرانسيس كوكلين – فيران توريس.

خط الهجوم: كيفين جاميرو – ماكسي جوميز.