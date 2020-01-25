رياضة | التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام فالنسيا.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بث مباشر BEIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام فالنسيا.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بث مباشر BEIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع مضيفه فالنسيا بملعب "ميستايا" في تمام الخامسة مساء اليوم بتقويت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وأعلن المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتين، عن تشكيل فريقه للمواجهة الهامة، والذي جاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو.

Advertisements

خط الوسط: جوردي ألبا – آرثر ميلو – سيرجيو بوسكيتس – فراكي دي يونج – أنسوا فاتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي.

يدير المباراة الحكم خيسوس جيل مانزانو، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة bein Sports HD 2.

يحتل برشلونة المركز الأول في ارايب أندية الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.