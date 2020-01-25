رياضة | مياه البحيرة يتعاقد مع هداف بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يتعاقد مع هداف بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مياه البحيرة بقيادة مديره الفني حمادة مرزوق في الحصول على توقيع أحمد مبروك مهاجم وهداف فريق بدر السابق، في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، إستعداداً للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثالث.

ووقع مبروك علي عقود إنضمامة لمياه البحيرة، لمدة 6شهور فقط بحضور محمد صديق المشرف العام علي الكرة، ومحمد نوار أمين صندوق مياه البحيرة، وسمير زكي عضو مجلس إدارة المياه.

وكان حمادة مرزوق المدير الفني لمياه أكد أنه بحاجة إلى لاعبين جدد، ليكون قادرا على الإستمرار فى المنافسة بقوة على احتلال قمة المجموعة الحادية عشر، ضمن منافسات الدور الثاني بدوري القسم الثالث، وتحقيق الهدف المنشود بالصعود والعودة مجدداً إلى دوري القسم الثاني.

ولعب محمد صديق المشرف العام علي الكرة لنادي مياه البحيرة دور كبير في إقناع اللاعب وإتمام الصفقة لتكون بمثابة إضافة قوية لخط هجوم الفريق خلال منافسات الدور الثاني وفي مشوار الصعود الي دورة ترقي الممتاز ب.

يذكر أن فريق مياه البحيرة يحتل المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الحادية عشر برصيد 35 نقطة.