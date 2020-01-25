رياضة | بنى سويف يستضيف أبناء سوهاج بموقعة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يستضيف أبناء سوهاج بموقعة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي بنى سويف الرياضى نظيره سوهاج الرياضى غدا بملعب استاد بنى سويف الرياضى وذلك فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وخاض الفريقان تدريباتهما اليومية الماضية بتركيز واهتمام كبير لحصد الثلاث نقاط ، حيث خاض بنى سويف تدريباته بملعب استاد بنى سويف الرياضى فيما خاض سوهاج الرياضى تدريباته بملعبه بسوهاج واستكملها بالإقامة بمنتجع الأسيوطى.

حرص بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي حرص على الإجتماع مع لاعبي الفريق وجهازه الفنى المعاون للتأكيد على أهمية المباراة وحصد الثلات نقاط وتقديم عرض قوى للفريق قبل مواجهة المنيا الرياضى بالجولة الرابعة عشر بملعبه بالمنيا وضرورة عدم التفريط فى أى نقاط فى ظل المنافسة الشديدة.

وخلال فترة الإنتقالات الشتوية ضم الفريق الثلاثى محمد أشرف ومحمود عبد العاطى وأحمد العباسي فيما رحل محمد على صادق لصفوف المنيا.

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بالجولة الماضية أمام مضيفه شبان قنا الرياضى.

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على الجانب الآخر يخوض سوهاج المباراة بدوافع كبرى خاصة فى ظل استقدام احمد كشرى ك مديرا فنيا جديداً خلفا لنبيل محمود والذى رحل لتدريب الرجاء.

ونجح كشرى فى تحقيق أولى إنتصاراته مع سوهاج بالجولة الماضية أمام المنيا الرياضى بهدف نظيف لكريم أشرف.

وكان بنى سويف قد حقق فوزا بهدف نظيف أمام سوهاج بالدور الأول كما نجح فى الإطاحة بالفريق بالدور التمهيدي ببطولة كأس مصر بركلات الترجيح.

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديراً فنياً وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدرباً لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي.

ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 24 نقطة فيما يحتل سوهاج المركز الثامن برصيد 15 نقطة.