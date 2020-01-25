رياضة | بشرى سارة في ريال مدريد قبل اللقاء المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة في ريال مدريد قبل اللقاء المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد يسعى للحاق لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد العاصمة الإسبانية بداية الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البلجيكي تدرب بالكرة بشكل منفرد أمس الجمعة لأول مرة بعد غياب دام 58 يومًا بسبب إصابته القوية في الكاحل أثناء مواجهة باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات دور المحموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يسعى إلى مواصلة تدريبات الكرة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية واستعادة لياقته بشكل كامل.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد ينتظره موعدين مهمين، الموعد الأول هو الأول من فبراير وسيواجه فيه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. أما الموعد الثاني، فهو مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يتطلع إلى اللعب حتى ولو لبضع دقائق أمام أتلتيكو مدريد حتى يكون جاهز تماماً قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.