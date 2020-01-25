رياضة | مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على إشراك نجمه خلال مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر الاعتماد على خدمات وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، بشكل أساسي وعدم الاستناد به على دكة البدلاء، كما فعل بالمباريات السابقة.

ويسعى فايلر، لاستغلال قدرات وخبرات سليمان الإفريقية، في تلك المباراة، خاصةً في ظل إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق، وابتعاد مجدي قفشة عن مستواه المعهود.

ويلتقي الأهلي النجم الساحلي التونسي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي برصيد 9 نقاط بينما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.