رياضة | أول رد من الأهلي على العرضين المغريين لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي على العرضين المغريين لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، عرضين مغريين للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض مسئولو النادي الأهلي أية عروض لنجم القلعة الحمراء ، أحمد فتحي في تلك الفترة، بسبب رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في استمراره لحاجة الفريق لمجهوداته.

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وتلقى الظهير الأيمن للأهلي أحمد فتحي عرضين أحدهما سعودي والآخر إماراتي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن الإدارة ترفض العروض المقدمة له.

ويأمل الأهلي ومدربه فايلر في الحفاظ على قوامه الأساسي خاصة في ظل المنافسة على البطولات المختلفة وأهمها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي والمقرر إقامتها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.