رياضة | ليفربول مستعد لدفع 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول مستعد لدفع 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول وضع الإسباني إيسكو ضمن أهدافه المحتملة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع إل ديسماركيو الإسباني أن إيسكو تمكن من تعديل أوضاعه مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث أصبح عاملاً أساسيًا ومهماً في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي وبدأت نقطة التحول من مباراة باريس سان جيرمان على ملعب السنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن آداء نجم خط الوسط الإسباني الدولي تطور كما أنه قدم مباريات مهمة كان أبرزها مباراة برشلونة في ملعب الكامب نو ومباراة فالنسيا في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأفاد الموقع الإسباني بأن الكثير من الأندية كانت قد أبدت اهتمامها بضم إيسكو في الفترة الماضية وخاصةً عندما كان خارج حسابات الملكي في الصيف الماضي.

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وأكد الموقع الإسباني أن أندية مثل تشيلسي وليفربول مازالت مهتمة بالتوقيع مع النجم الإسباني صاحب القميص رقم 22 في تشكيلة الميرينجي.

وأوضح الموقع الإسباني أن ليفربول يرى أن إيسكو سيكون قادراً على إحداث قفزة كبيرة في خط وسط الفريق وأن مسئولي النادي الإسباني العملاق قدروا قيمة النجم الإسباني في الوقت الحالي بمبلغ 70 مليون يورو.

ونوه الموقع الإسباني أنه في الوقت الحالي يبدو أن بطل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي في أفضل حالة ممكنة، حيث اقترب كثيراُ من ضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولكنه يسعى لتجديد دماء الفريق بشكلٍ مستمر بدايةُ من الصيف المقبل.