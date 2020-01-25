رياضة | عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الاسباني، على أعتاب العودة للمشاركة في المباريات من جديد.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ريال مدريد لا يرغب في المخاطرة بهازارد، ولذلك ستتم عودته إلى المباريات بشكل تدريجي.

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ونوهت الصحيفة إلى أن هازارد قد يشارك لبعض دقائق، الأربعاء المقبل، ضد ريال سرقسطة، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأتمت الموندو ديبورتيفو أن هازارد سيحصل بعد ذلك على مساحة أكبر للمشاركة ضد أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة الـ22 من الليجا.

يذكر أن هازارد قد ابتعد عن المشاركة مع ريال مدريد، بسبب معاناته من الإصابة بالتواء في الكاحل، منذ نوفمبر الماضي.