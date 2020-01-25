رياضة | رسالة مدرب مونالكو تقرب الصفقة الكبرى من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مدرب مونالكو تقرب الصفقة الكبرى من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن نصيحة الإسباني روبرتو مورينو المدير الفني لموناكو الفرنسي مسئولي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في أسرع وقت ممكن.

وقال مورينو فى تصريحات لإذاعة راديو ماركا الإسبانية:"ريال مدريد سيعتني جيداً بكيليان مبابي، من فضلكم تعاقدوا معه فهو لاعب مميز حتى أقصى درجة".

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سجل 21 هدفًا وصنع 12 آخرين في 22 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف البطولات.

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وألمحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن كيليان مبابي سبق وأن صرح أن مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعتبر المثل الأعلى له.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مبابي البالغ من العمر 21 عامًا ارتبط طويلا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الفترة الأخيرة خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في السنوات القليلة الأخيرة.

وقال مبابي فى تصريحات للصحيفة الإيطالية الإثنين الماضي :"إذا كنت فرنسياً، فمثلك الأعلى سيكون زين الدين زيدان بكل تأكيد".