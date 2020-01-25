رياضة | حالة استياء من لاعبي دمنهور لعدم صرف مستحقاتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة استياء من لاعبي دمنهور لعدم صرف مستحقاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى لاعبو دمنهور القدامى غضبهم لعدم صرف باقي مستحقاتهم المالية المتأخرة مؤكدين أن ذلك يؤثر عليهم نظرًا للمسئوليات الكثيرة الملقاة على كاهلهم تجاه أسرهم.

وعلي الرغم من صرف مكافأة وحيدة وهي مكافأة الفوز علي دكرنس بالدور الأول إلا أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، يترقبون الحصول علي باقي مستحقاتهم المالية المتأخرة، من مسئولو نادي دمنهور حيث يحق لهم الحصول علي ثلاثة مكافأت التعادل مع الرجاء ومكافأة الفوز علي سماد أبوقير وبلدية المحلة، إضافة إلي فروق بعض المكافأت منافسات الدور الأول ومرتب شهر ديسمبر الماضي ومرتب شهر يناير الحالي.

وينتظر لاعبي الفريق من مجلس إدارة نادي دمنهور صرف أي جزء آخر من مستحقاتهم المالية المتأخرة لدي النادي حتي يكونوا قادرين علي التركيز أكثر داخل المستطيل الأخضر ومن أجل أستمرار صحوة الإنتصارات والتواجد في صراع المنافسة بقوة علي إحتلال قمة المجموعة الثالثة وتحقيق الهدف المنشود لكل الجماهير البحرواية بالعودة مرة أخرى إلي دوري الأضواء والشهرة بعد غياب 5 مواسم.

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وكان مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله قد حصل علي سلفة 500 ألف جنيها من محافظ البحيرة ووافق أيضا علي بيع وحيد محسن، هداف الفريق السابق وذلك لحل الأزمة المالية الطاحنة وتخصيص مبلغ بيعه للصرف فقط علي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لتحقيق إستقرار إدارى ومادى للجهاز الفني بقيادة كمال فريد خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة هذا الموسم.

وكان مسئولو دمنهور تعاقدوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع أربعة لاعبين، وهم عمرو نبيل مدافع بيلا السابق ورياض حسين صانع ألعاب الأوليمبي ومصطفى سمارة إعارة 6 شهور من فريق الإعلاميين والمهاجم الغاني أبوبكر مهدي مهاجم الأنتاج الحربي ومنتخب شباب غانا السابق.

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الأول برصيد 26 نقطة.