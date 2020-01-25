اخبار الرياضه

صفقة تبادلية تلوح في الافق بين يوفنتوس وبرشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية تلوح في الافق بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020

اكدت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية أن نادي ​يوفنتوس​ بطل ايطاليا يسعى لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش من ​​ في صفقة تبادلية بينه وبين اللاعب فيديريكو ​برنارديسكي​.

Advertisements

ويرتبط راكيتيتش منذ فترة طويلة بإمكانية الانتقال ليوفنتوس وأيضًا هناك اهتمام بضمه من إنتر وميلان.

راكيتيش مر بفترة صعبة في هذا الموسم مع المدرب السابق للنادي الكتلوني ارنستو فالفيردي حيث لم يشارك باستمرار وغاب عن مباريات كثيرة.

يذكر ان برشلونة اقال فالفيردي وتم تعيين سيتيين مكانه في محاولة لانقاذ الموسم في حين ان برنارديسكي يحاول ايجاد ناد يلعب في صفوفه من اجل ضمان مكان له في يورو 2020 مع الاتزوري الايطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفقة تبادلية تلوح في الافق بين يوفنتوس وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا