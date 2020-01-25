صفقة تبادلية تلوح في الافق بين يوفنتوس وبرشلونة

السبت 25 يناير 2020

اكدت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية أن نادي ​يوفنتوس​ بطل ايطاليا يسعى لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش من ​برشلونة​ في صفقة تبادلية بينه وبين اللاعب فيديريكو ​برنارديسكي​.

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ويرتبط راكيتيتش منذ فترة طويلة بإمكانية الانتقال ليوفنتوس وأيضًا هناك اهتمام بضمه من إنتر وميلان.

راكيتيش مر بفترة صعبة في هذا الموسم مع المدرب السابق للنادي الكتلوني ارنستو فالفيردي حيث لم يشارك باستمرار وغاب عن مباريات كثيرة.

يذكر ان برشلونة اقال فالفيردي وتم تعيين سيتيين مكانه في محاولة لانقاذ الموسم في حين ان برنارديسكي يحاول ايجاد ناد يلعب في صفوفه من اجل ضمان مكان له في يورو 2020 مع الاتزوري الايطالي.