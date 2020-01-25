اخبار الرياضه

هازارد يعود تدريجيا الى مباريات الريال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يعود تدريجيا الى مباريات الريال والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020

اصبح من المؤكد ان لاعب ​​ الاسباني البلجيكي إيدين ​هازارد​، يستطيع المشاركة في المباريات القادمة للفريق بعد ان ابتعد عنها بسبب الاصابة التي عانى منها في التواء بالكاحل منذ تشرين الثاني الماضي.

وبحسب التقارير الصحفية فان الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة زين الدين ​زيدان​ لا يرغب في المخاطرة بهازارد، ولذلك فقد يتم الدفع به تدرجيا في المباريات ومن الممكن ان يشارك لبعض الوقت الاربعاء القادم امام ريال ​سرقسطة​، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتؤكد التقارير ان اللاعب البلجيكي قد يحصل بعد هذه المشاركة على وقت اطول وقد يظهر ذلك من خلال مباراة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة الـ22 من الليغا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يعود تدريجيا الى مباريات الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا