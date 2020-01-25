شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج الألماني يسبق يونايتد وبرشلونة وتشيلسي في التعاقد مع «أولمو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي أر بي لايبزيج الألماني في الحصول على توقيع الدولي الإسباني داني أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد حتى عام 2024.

وأعلن النادي الألماني عن الصفقة رسميًا، ليتنهي قصة اللاعب الذي حاز باهتمام أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

ولم يتم الكشف بعد عن قيمة صفقة انتقال «أولمو» إلى لايبزيج، فيما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المبلغ يقترب من 26 مليون جنيه إسترليني.