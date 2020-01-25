باريس سان جيرمان ويوفنتوس يتمّان صفقة تبادلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

كشفت شبكة سكاي أن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي قريب من التوصل لإتفاق على صفقة تبادل مع نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي.



وأشارت الشبكة إلى أن الإتفاق ينصّ على رحيل اللاعب لافين كورزاوا إلى البيانكونيرو مقابل إنتقال اللاعب ماتيا دي تشيليو إلى صفوف باريس سان جيرمان.

من الجدير بالذكر أن كورزاو قرر الرحيل عن البي أس جي هذا الشتاء، وقد إرتبط إسمه بأكثر من نادي، خاصة إنتر ميلانو، وآرسنال، في حين يعاني تشيليو في حجز مركز أساسي في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.