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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد يعود تدريجيا الى مباريات الريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
اصبح من المؤكد ان لاعب ريال مدريد الاسباني البلجيكي إيدين هازارد، يستطيع المشاركة في المباريات القادمة للفريق بعد ان ابتعد عنها بسبب الاصابة التي عانى منها في التواء بالكاحل منذ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب التقارير الصحفية فان الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة زين الدين زيدان لا يرغب في المخاطرة بهازارد، ولذلك فقد يتم الدفع به تدرجيا في المباريات ومن الممكن ان يشارك لبعض الوقت الاربعاء القادم امام ريال سرقسطة، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتؤكد التقارير ان اللاعب البلجيكي قد يحصل بعد هذه المشاركة على وقت اطول وقد يظهر ذلك من خلال مباراة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة الـ22 من الليغا.
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