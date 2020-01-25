شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستياء كلوب من اصابة شاكيري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 اعرب المدير الفني لفريق ​ليفربول​ الانجليزي يورجن كلوب عن استيائه من الاصابة التي تعرض لها نجم وسط الفريق شيردان ​شاكيري​.

وشارك شاكيري في 10 مباريات فقط هذا الموسم، مسجلاً هدفًا أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد. Advertisements وقال كلوب لصحيفة "ميرور" الإنكليزية:" شاكيري لاعب مميز، ويمكنه اللعب في عدة مراكز". وأضاف:" يملك لياقة بدنية مختلفة عن الآخرين، عضلاته كذلك وبنيانه لا يصدق". وتابع:" الاصابة ليست خطيرة، ولكنها كافية لإبعاده عن الفريق". يذكر أن يورغن كلوب رفض رحيل الدولي السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم الاهتمام الكبير من جانب روما وإشبيلية.

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