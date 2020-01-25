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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفيفا يهنئ محمد صلاح! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
قرر الحساب الرسمي للفيفا توجيه التهنئة لنجم فريق ليفربول محمد صلاح بمناسبة بدء تجهيزات إعداد تمثال شمعي له في متحف مدام توسو بمدينة لندن الإنكليزية.
وكتب حساب فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للملك المصري!".
وأضاف: "لاحقًا هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن".
واختتم: "خبراء المتحف يأخذون حاليًا حوالي 250 قياسًا لصلاح وسيستغرق صنع التمثال حوالي 4 أشهر بتكلفة تقديرية 150 ألف جنيه إسترليني، لا تنسوا أن ترسلوا لنا صوركم مع الملك!".
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