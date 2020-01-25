شكرا لقرائتكم محمد هانى يحتفل بميلاده الـ24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت، محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد محمد هاني في 25 يناير عام 1996، وانضم إلى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلي.

"أنا مهما كبرت صغير"، تلك الأغنية التي اعتقد الجميع أنها لا تناسب إلا مغنيها الفنان عمرو دياب، والذي لا تظهر عليه علامات تقدم السن ليظل محتفظاً بشبابه، باتت مناسبة أيضاً لمحمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، الذي منذ تصعيده إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء، لم يخرج من أذهان الجماهير أنه مازال ناشئ الأهلي الذي يعتبر مستقبل الجبهة اليمنى في القلعة الحمراء.

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محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي يثبت يوماً بعد يوم أنه الأحق بخلافة أحمد فتحي جوكر الأهلي والفراعنة في الجبهة اليمنى، بعد المستويات المتميزة التي ظهر عليها اللاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول، في الدفاع والهجوم، وخلال الموسم الجاري شارك هاني مع الأهلي في 29 مباراة مع الأهلي سجل هدف وصنع هدفين، وثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء.

ظهير أيمن الأهلي خاض حتى الآن 13 مباراة مع القلعة الحمراء في مختلف البطولات صنع خلالهم هدفين، ولعب في أكثر من مركز فعلى مدار مسيرته مع الفريق، اعتمد مدربو الأهلي على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هاني أن يثبت في كل مركز أنه على قدر المسئولية.