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شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لبلاتنيوم أمام الهلال السودانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تشكيل مباراة بلاتينيوم ضد الهلال، كالتالى..
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بلاتينيوم ضد الهلال
النجم الساحلي يتصدر حالياً جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين على الاهلى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.
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