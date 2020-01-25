شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لبلاتنيوم أمام الهلال السودانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن التشكيل الرسمى لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى ضد الهلال السودانى، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب بربرفيلدز في مدينة بولاوايو بزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي التى ستقام غدا الأحد على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية. وجاء تشكيل مباراة بلاتينيوم ضد الهلال، كالتالى.. Advertisements

33 بلاتينيوم ضد الهلال النجم الساحلي يتصدر حالياً جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين على الاهلى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.

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