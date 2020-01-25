ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادله مع مازيمبي.. وفرص تأهل الأبيض إلى ربع النهائي

كتب: ضياء السقا

تعادل الزمالك مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، سلبيا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، علي استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الأخر، سيواجه زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي، مساء السبت، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

ترتيب المحوعة

ويتصدر مازيمبي، المجموعة الأولى، بـ11 نقطة، والزمالك وصيفا بـ8نقاط، وأول أغسطس وزيسكو في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.

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فرص تأهل الزمالك إلى ربع النهائي

وبهذا التعادل يؤجل الزمالك حسم تأهله لدور الـ 8 في البطولة.

وبعد تعادل الزمالك مع مازيمبي، أصبحت أمامه فرصتين فقط لضمان التأهل، الأول متمثلة في تعثر فريق أول أغسطس أمام زيسكو، سواء بتعادل الفريقين أو هزيمة الفريق الأنجولي.

الفرصة الثانية أمام الزمالك هي فوز الأبيض نفسه على أول أغسطس في مباراة الجولة الأخيرة، فى حالة فوز أول أغسطس على زيسكو، حيث إن فوز أول أغسطس يجعله يحصد النقطة الخامسة، ويبقي بينه وبين الزمالك 3 نقاط فقط يتم حسمها في المباراة الأخيرة، وفى حالة تعادل الفريقين أو فوز الزمالك في الجولة الأخيرة فإنه سيتأهل، أما في حالة فوز بطل أنجولا على الزمالك في الجولة الأخيرة بفارق هدفين فإن أول أغسطس سيخطف بطاقة التأهل من الزمالك في الجولة الختامية لدور المجموعات.