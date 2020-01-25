قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد، 26 يناير، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري فضائيا على قناة beIN Sports HD 1.

ويلعب الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السلام، ثم تعادل مع نفس الفريق 1-1 في زيمبابوي في الجولة الرابعة.

ويتصدر النجم المجموعة الثانية بـ9 نقاط، يليه الأهلي وصيفا بـ 7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة واحدة.

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وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.

الغيابات والتشكيل

ويعاني الأهلي من غياب كلًا من رمضان صبحي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، ومحمد محمود، وسعد سمير للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - أجاي

مروان محسن