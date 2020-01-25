شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى مهنئا أحمد حجازى بعيد ميلاده: عقبال 100 سنة يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اللاعب الدولى المصرى أحمد حجازى، المحترف فى صفوف فريق وست بروميتش ألبيون، بعيد ميلاده الـ29، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991.

وقال إكرامى فى تغريدة عبر تويتر: "كل سنة وانت طيب وأصيل يا حجازي وعقبال 100 سنة يا بطل".

ويحتفل أحمد حجازى، مدافع الأهلى السابق ووست بروميتش ألبيون الإنجليزى الحالى، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم "29"، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991 بالإسماعيلية.



شريف إكرامى

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حجازى بدأ مشواره مع الكرة فى الإسماعيلى، وفى عام 2009شارك بأول مباراة له فى الدورى، ولتألقه استطاع أن يكون عنصرا أساسيا مع الفريق ليشارك فى 29 مباراة، ففى موسم (2009ـ 2010) شارك فى 16 مباراة، وفى موسم (2010،2011) شارك فى 11، وفى موسم(2011 ـ2012) شارك فى 9 مباريات، ومباراة وحيدة بكأس مصر.

واحترف حجازى فى فيورنتينا الإيطالى مقابل 1,5 مليون دولار وقتها، ثم ذهب إعارة فى موسم (2014 ـ 2015) إلى بروجيا ،وقد استطاع أن يتألق فى الدرجة الثانية وشارك مع الفريق فى 10 مباريات خلال الموسم، قبل أن تنتهى فترة إعارته ليعود مرة أخرى لفيورنتينا، ويطلب الأهلى شراءه ليقدم مواسم قوية فى القلعة الحمراء جعلت الأندية الأوروبية تتصارع على ضمه، حتى انتقل إلى وست بروميتش الإنجليزى قبل موسمين مقابل مليونى يورو.

وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء قوية عن رغبة الأهلى فى ضم أحمد حجازى لتدعيم صفوفه فى الدفاع، لكن مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزى أعلن أنه لا يريد العودة حالياً للدورى المصرى، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدورى السعودية من بوابة اتحاد جدة، ورصدت تقارير صحفية رغبة النادى الشهير فى إتمام التعاقد مع المدافع المصرى خلال الفترة الحالية فى ظل توتر العلاقة مع مدربه الحالى فى النادى الإنجليزى.