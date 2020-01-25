شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يحتفل بعيد ميلاده الـ24 تحت شعار "أنا مهما كبرت صغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد هاني، ظهير أيمن النادى الأهلي، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 24 حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996، وانضم إلى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلي.

"أنا مهما كبرت صغير".. تلك الأغنية التى اعتقد الجميع أنها لا تناسب إلا مغنيها الفنان عمرو دياب، والذى لا تظهر عليه علامات تقدم السن ليظل محتفظاً بشبابه باتت مناسبة أيضاً لمحمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلي، الذى منذ تصعيده إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء لم يخرج من أذهان الجماهير ومازال ناشئ الأهلى الذى يعتبر مستقبل الجبهة اليمنى فى القلعة الحمراء.

Advertisements

علامات وبراءة الطفولة على وجه التى تظهر بوضوح على صاحب الـ24 عاماً، أعطت انطباعاً لدى الجماهير أن محمد هانى لا يمكنه أن يتخطى مرحلة الناشئين وما دون العشرين عاماً، حتى تم استدعاؤه إلى منتخب الفراعنة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية لتفاجأ الجماهير بأن هانى بات ضمن كتيبة اللاعبين الكبار.

محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى يثبت يوماً بعد يوم أنه الأحق بخلافة أحمد فتحى جوكر الأهلى والفراعنة فى الجبهة اليمنى، بعد المستويات المتميزة التى ظهر عليها اللاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول، فى الدفاع والهجوم، وخلال الموسم الجارى شارك هانى مع الأهلى فى 29 مباراة مع الأهلى سجل هدفاً وصنع هدفين، وثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للقلعة الحمراء.

ظهير أيمن الأهلى خاض حتى الآن 13 مباراة مع القلعة الحمراء فى مختلف البطولات صنع خلالها هدفين، ولعب فى أكثر من مركز فعلى مدار مسيرته مع الفريق، اعتمد مدربو الأهلى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هانى أن يثبت فى كل مركز أنه على قدر المسئولية.