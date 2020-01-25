شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية لفراعنة اليد قبل مواجهة أصحاب الأرض فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو جلسات نفسية تحفيزية مع اللاعبين قبل مواجهة المنتخب التونسى، صاحب الأرض والجمهور، فى نهائى كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه قال عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد والمتواجد مع البعثة حاليا فى تونس، إن لاعبى منتخب الفراعنة يمتلكون ثقة ويعرفون جيدا أنهم الأقوى، مشيراً إلى أن جميع المسئولين يتعاملون على الناحية النفسية من الآن وحتى موعد اللقاء.

وأشار فتحى إلى أن منتخب مصر يمتلك لاعبين محترفين وأصحاب خبرات يعرفون جيداً كيف يتعاملون مع ضغط الجماهير، والتركيز نحو هدف حصد اللقب والتأهل لطوكيو.

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وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة الخميس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصد الأحمر لقب الأفضل أمام الجزائر.