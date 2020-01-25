شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم عودة عمر جابر نهاية الموسم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسؤولو الزمالك حسم مسألة استعادة جهود عمر جابر، الظهير الأيمن لبيراميدز، فى الموسم المقبل من عدمه خلال الوقت الحالى، ولكن هناك حالة من الترحيب بعودة اللاعب إذا كان الفريق سيحتاج إلى جهوده فى الموسم الجديد.

وجاء رفض مسؤولى الزمالك حسم المسألة فى الفترة الحالية، لرغبة إدارة الكرة بالنادى فى غلق ملف الصفقات نهائيًا والتركيز فقط فى مباريات الفريق المقبلة، خاصة أن الموسم مازال طويلا.

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ويأتى طرح اسم عمر جابر مجددا للعودة إلى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسى حمدى النقاز الذى عوض الأبيض رحيله فى الفترة الجارية بتصعيد الناشئ أحمد عيد إلى جانب تواجد حازم إمام.

وسيحدد مسؤولو الزمالك نهاية الموسم مدى الحاجة إلى استعادة جهود عمر جابر لاعب الفريق السابق، بناءً على عدة أمور على رأسها مستواه الفنى مع بيراميدز بخلاف القيمة المالية التى سيتحملها النادى فى الصفقة ومقارنة الأمرين مع المُرشحين الآخرين لتدعيم تلك الجبهة بالفريق الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة إن الأبيض أنهى صفقاته الشتوية فى شهر يناير الجارى، لذا سيتم إرجاء ذلك الملف لحين الانتهاء من المنافسات القادمة خاصة أن الأبيض مُقبل على مجموعة من الارتباطات المهمة فى البطولات المختلفة.

وجاء الترحيب بعودة عمر جابر فى الزمالك، خاصة أنه يمكنه إفادة الفريق فى أكثر من مركز سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى أو وسط الملعب، إلا إن الملف لن يتم حسمه بصورة نهائية خلال الوقت الحالى وأكد عمر جابر فى وقت سابق إنه لا يعلم شئ عن ما يثار فى الفترة الأخيرة حول مفاوضات نادى الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً إنه متواجد مع بيراميدز وتركيزه منصب على تحقيق بطولة مع الفريق سواء بطولة الدورى أو بطولة الكونفدرالية للموسم الجارى.