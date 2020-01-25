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شكرا لقرائتكم خبر عن ارسنال على اعتاب حسم اولى صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
اقترب فريق ارسنال الإنكليزي من الحصول على خدمات الإسباني بابلو ماري مدافع فلامنغو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.
ماري انتقل الى فلامنغو قادماً من مانشستر سيتي، ليساهم في تتويج الفريق البرازيلي ببطولة كوبا ليبرتادوريس والدوري المحلي.
وقدم النادي اللندني عرضًا رسميًا لصاحب الـ26 عامًا، بقيمة 9 ملايين يورو لتعزيز دفاعه، خلال كانون الثاني الحالي.
وقضى ماري معظم فترته مع مانشستر سيتي، معارًا لعدة أندية مثل جيرونا وناك بريدا، وديبورتيفو لاكورونيا.
يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 30 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
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