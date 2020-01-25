الفيفا يهنئ محمد صلاح!

السبت 25 يناير 2020

قرر الحساب الرسمي للفيفا توجيه التهنئة لنجم فريق ​ليفربول​ ​محمد صلاح​ بمناسبة بدء تجهيزات إعداد تمثال شمعي له في متحف مدام توسو بمدينة لندن الإنكليزية.

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وكتب حساب فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للملك المصري!".

وأضاف: "لاحقًا هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن".

واختتم: "خبراء المتحف يأخذون حاليًا حوالي 250 قياسًا لصلاح وسيستغرق صنع التمثال حوالي 4 أشهر بتكلفة تقديرية 150 ألف جنيه إسترليني، لا تنسوا أن ترسلوا لنا صوركم مع الملك!".