شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يعلن قيد حارسه علاء الدين بقائمته الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم الساحلي قيد الحارس علاء الدين أيوب في قائمته الأفريقية، وأكد أنه أصبح بذلك جاهزًا للمشاركات الأفريقية مع الفريق.

وكان النجم الساحلي سيخوض مباراة الأهلي بحارس وحيد هو أشرف كرير، في ظل غياب الحارس مكرم البديري، عقب تعرضه للطرد أمام الهلال السوداني في اللقاء الماضي، بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.