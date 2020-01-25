شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع فلامينجو يخضع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
من المنتظر أن يخضع مدافع نادي فلامينجو البرازيلي بابلو ماري للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكانت صورة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت تواجد اللاعب مع المدير الرياضي للجانرز، إيدو جاسبر، بمطار ريو دي جانيرو - جالياو الدولي.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن اللاعب سينضم إلى الفريق اللندني لتعويض غياب كالوم تشامبرز، الذي تعرض لإصابة ستبعده لنهاية الموسم، وكذلك شكودران مصطفي، الذي يعاني من انخفاض كبير في مستواه.
ويعرف المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا اللاعب منذ كان لاعبًا لمانشستر سيتي إبان تواجد المدرب الإسباني كمساعد لبيب جوارديولا، رغم عدم مشاركة «ماري»، صاحب الـ 26 عامًا، في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للسيتيزنز وقضائه فترات إعارة مختلفة حتى رحيله إلى فلامينجو الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع فلامينجو يخضع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.