شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يهنئ أحمد حجازي بعيد ميلاده: لعب دورًا كبيرًا في تأهل الفراعنة للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع «تويتر»، المدافع الدولي أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، بعيد ميلاده.

وأتم «حجازي»، اليوم، السبت، عامه الـ29، حيث ولد في 25 يناير 1991.

ونشر حساب «كاف» صورة لـ«حجازي» أرفقها بتعليق كتب فيه: «عيد ميلاد سعيد لمدافع منتخب الفراعنة أحمد حجازي.. المدافع المصري لعب دوراً كبيراً في تأهل منتخب بلاده إلى نهائي أمم أفريقيا 2017.. والتأهل التاريخي للفراعنة لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً».