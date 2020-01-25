شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يبدأ آخر مراحل التأهيل عقب مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن رمضان صبحي سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلي؛ تمهيدا للدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويؤدي رمضان صبحي برنامجا تأهيليا؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء غدٍ، الأحد، على ملعب السلام.