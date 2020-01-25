شكرا لقرائتكم خبر عن باكاري سانيا يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب النجم الفرنسي باكاري سانيا، لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، من العودة إلى الدوري الفرنسي بعد 13 عامًا من مغادرته من بوابة نادي نانت.

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وكان «سانيا» قد بدأ مسيرته مع نادي أوكسير الفرنسي بعد تصعيده للفريق الأول من ناشئي النادي عام 2004، ليقضي 3 سنوات قبل رحيله إلى أرسنال.

وقضى اللاعب ذو الأصول السنغالية 10 سنوات في إنجلترا بقميصي أرسنال ومانشستر سيتي، قبل خوض تجربة قصيرة في إيطاليا مع نادي بينيفنتو لينتقل بعدها إلى كندا للعب لمونتريال إيمباكت.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الدولي الفرنسي السابق، صاحب الـ36 عامًا، يقترب من الانتقال إلى نانت في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مونتريال إيمباكت.