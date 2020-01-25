هل يعود عمر جابر لصفوف الزمالك مرة أخرى؟

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جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو الزمالك، حسم مسألة استعادة جهود عمر جابر الظهير الأيمن لبيراميدز، فى الموسم القادم من عدمه، خلال الوقت الحالى، ولكن هناك حالة من الترحيب بعودة اللاعب إذا كان الفريق سيحتاج إلى جهوده فى الموسم الجديد.
وجاء رفض مسؤولو الزمالك، حسم المسألة فى الفترة الحالية، لرغبة إدارة الكرة بالنادى فى غلق ملف الصفقات نهائيًا والتركيز فقط فى مباريات الفريق القادمة خاصة إن الموسم مازال طويلا ويأتى طرح اسم عمر جابر مجددا للعودة إلى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسى حمدى النقاز الذى عوض الأبيض رحيله فى الفترة الجارية بتصعيد الناشئ أحمد عيد إلى جانب تواجد حازم إمام.
وجاء الترحيب بعودة عمر جابر فى الزمالك، خاصة إنه يمكنه إفادة الفريق فى أكثر من مركز سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى أو وسط الملعب، إلا إن الملف لن يتم حسمه بصورة نهائية خلال الوقت الحالى وأكد عمر جابر فى وقت سابق إنه لا يعلم شئ عن ما يثار في الفترة الأخيرة حول مفاوضات نادي الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً إنه متواجد مع بيراميدز وتركيزه منصب على تحقيق بطولة مع الفريق سواء بطولة الدوري أو بطولة الكونفدرالية للموسم الجارى.
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