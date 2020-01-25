شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرد على بطلان قيد المحترف صاحب الـ75 عاما بالدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، صحة إجراءات قيد عز الدين بهادر لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن اللائحة الحالية لا تضع حدا أقصى لقيد اللاعبين فى قوائم الأندية بعكس الحال فى اللائحة القديمة التى تم إلغاؤها قبل 7 سنوات.

أضاف مسئولو الجبلاية أن النادى مسئول عن توقيع الكشف الطبى على اللاعب وتحديد إمكانية قدرته على خوض المباريات أو جزء منها أو عدمه.

Advertisements

ويعتبر عز الدين بهادر أكبر محترف بالدورى المصرى، والذى تم قيده فى فريق 6 أكتوبر أحد أندية القسم الثالث، والذى يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبو الموسوعة.

وقيد الاتحاد المصرى لكرة القدم الثلاثاء الماضى أكبر لاعب محترف فى العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر، الذى وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.