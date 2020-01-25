شكرا لقرائتكم جهاد جريشة: عامل السن لا يشغلنى فى مونديال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جهاد جريشة الحكم الدولى، أن عامل السن (44 عاما) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022 كما يردد البعض، مشيرا إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

قال جريشة لـ"الخليج 365 "، إنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام، إلا بعد الحصول على حقه بعدما "ذبحه" مسئولى اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة.

وقال جريشة، انه يحق للجنة الحكام تعديل الترتيب فقط بعد اعتماد القائمة رسميا من الفيفا، لكن لا يحق لها اضافة أو حذف أى إسم.

ونشبت خلال الفترة الماضية أزمة بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة، على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

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شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

تجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب جريشة.

سر غضب جريشة أنه بعد وضعه فى المركز الثالث سيصبح من الصعب جدا اختياره ضمن حكام المونديال المقبل 2022 و تقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

ورفض جمال الغندور التعليق على الأزمة مكتفيا بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعدما نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.

وأخطر المستشار القانونى للجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة بإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق معه، بعد قرار اللجنة بإحالته للتحقيق بسبب نشر الشكوى التى تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بجانب حديثه فى مختلف البرامج التليفزيونية دون إذن من اللجنة.