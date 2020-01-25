شكرا لقرائتكم تعرف على كواليس رحلة الأهلى فى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إلى السودان قبل سفر بعثة الفريق بـ 24 ساعة، لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني مطلع الشهر المقبل، ويحدد السويسري رينيه فايلر لمدير الفني للفريق موعد سفر الفريق إلى السودان، والبرنامج التدريبي للأهلي عقب مباراة النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.

على الصعيد ذاته ، ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي مع سيد عبد الحفيظ عدة ترتيبات خاصة برحلة الاهلي للسودان لمواجهة الهلال يوم 1 فبراير المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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و يحضر سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، الاجتماع الفني لمباراة النجم المقرر إقامته اليوم بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسي ومسئولي الأمن.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

كما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، اليوم أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة ؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال ، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.