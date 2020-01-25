شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يبدأ مرحلة جديدة فى التأهيل.. والأهلى يفاوض هيدرسيفلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن رمضان صبحى لاعب وسط الفريق، سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى، وأوضح أن رمضان صبحى سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلي؛ تمهيدا للدخول فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى، ويؤدى رمضان صبحى برنامجا تأهيليا؛ للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية، ويلعب الأهلى مع النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام

من ناحية أخرى، يستعد مسئولو الأهلى لفتح ملف رمضان صبحى المُعار إليه من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لنهاية الموسم، حيث تنتظر الإدارة الحمراء الجلسات التى ستعقدها خلال الأيام المقبلة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لحسم مصر اللاعب الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية شهر يونيو المقبل.

كان الأهلى قد استعار رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو، ثم جدد الإعارة لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو، وينتظر مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بشرائه نهائياً أو إغلاق ملف اللاعب وتركه للعودة إلى تجربته الإنجليزية.

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ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً لحاجة الفريق لجهوده، خاصة أنه من أهم نجوم الفريق حالياً، لكن رغبة المارد تصطدم بالمطالب المالية المُبالغ فيها من جانب النادى الإنجليزى الذى طلب 7 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية فوق مستوى وقدرات خزينة القلعة الحمراء.

إدارة الأهلى ستبدأ رحلة التفاوض مع النادى الإنجليزى فى غضون الفترة القليلة المقبلة، حال الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى ولجنة التخطيط بشراء اللاعب الذى يُعانى من إصابة فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق يوم 18 ديسمبر الجارى ومازال يحتاج فترة تأهيل حتى أوائل فبراير المقبل.

وكان رمضان صبحى قد كشف أنه سيحسم موقفه من الاستمرار فى القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل، وأنه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الأهلى فى الوقت الراهن، وأوضح صبحى فى تصريحات تليفزيوينة قائلا، "أى لاعب يتمنى الاحتراف وعقدى مع الأهلى مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تحديد موقفى فى الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى يونيو المقبل".