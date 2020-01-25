موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة المفتوحة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد، 26 يناير، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السلام، ثم تعادل مع نفس الفريق 1-1 في زيمبابوي في الجولة الرابعة.

ويتصدر النجم المجموعة الثانية بـ9 نقاط، يليه الأهلي وصيفا بـ 7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة واحدة.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.

الغيابات والتشكيل

ويعاني الأهلي من غياب كلًا من رمضان صبحي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، ومحمد محمود، وسعد سمير للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

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محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - أجاي

مروان محسن

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قناة "تايم سبورتس"، على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن المباراة تقام على أرض مصر.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1.