شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يرد على بطلان قيد المحترف صاحب الـ75 عاما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة بطلان إجراءات قيد عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقيد نادى 6 أكتوبر عز الدين فى القائمة الحالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى واحدة من مفاجآت الكرة المصرية، حيث يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبا الموسوعة.

وأكد عز الدين بهادر نجم نادي 6 أكتوبر أنه لم يلعب كرة القدم على المستوى الاحترافى طيلة عمره إلا أنه شغوف باللعبة منذ أن كان طالباً بكلية الهندسة.

لمعرفة رد اتحاد الكرة على بطلان قيد صاحب الـ75 عاما من هنا

وأضاف عز الدين بهادر، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أنه لم يلعب لأى نادٍ سواء على المستوى الاحترافي أو الهواة حتى الآن، وأنه كان يلعب بكل قوة خلال فترة تجنيده بالجيش.

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وتابع عز الدين بهادر أنه ظل لفترة طويلة يلعب فى الكويت مع أصدقائه، مشدداً على أن نادى 6 أكتوبر تعرف على الفيديوهات الخاصة بى مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتقابلت بعدها مع المدير الفني للفريق حتى تم إقناعهم بمبرراتي الخاصة بالدخول في الموسوعة العالمية.

وقيد الاتحاد المصرى لكرة القدم الثلاثاء الماضى أكبر لاعب محترف فى العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر، الذى وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.