شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلى يسبقان رحلة الأهلي للسودان للتجهيز لمباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، إلى السودان قبل سفر بعثة الفريق بـ 24 ساعة، لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية؛ استعداداً لمواجهة الهلال السودانى مطلع الشهر المقبل، ويحدد السويسرى رينيه فايلر لمدير الفنى للفريق موعد سفر الفريق إلى السودان، والبرنامج التدريبى للأهلى عقب مباراة النجم الساحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.

على الصعيد ذاته، ناقش محمود الخطيب، رئيس النادى مع سيد عبد الحفيظ عدة ترتيبات خاصة برحلة الاهلى للسودان لمواجهة الهلال يوم 1 فبراير المقبل، فى ختام منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتحدث رئيس الأهلى مع مدير الكرة خلال الجلسة التى جمعتهما فى مران الفريق اليوم، الجمعة، بشأن عدة أمور خاصة بسفر الفريق وغيرها من ترتيبات الرحلة بجانب أمور أخرى خاصة بالفريق ومباراة النجم الساحلى وغيرها من الملفات الى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء.

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ويحضر سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي الاجتماع الفنى لمباراة النجم المقرر إقامته اليوم بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسى ومسئولى الأمن.

ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

كما قرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر فتح جزء من المران الرئيسى للفريق، اليوم أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الأفريقى فى بطولة دورى الأبطال.

ومن المقرر أن يؤدى الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة النجم الساحلى وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى المنظمة لبطولة دورى الأبطال، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.