شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إعارة إمام عاشور بعد عرض حرس الحدود ويشترط "البيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسؤولو الزمالك عرض نادى حرس الحدود بشأن استعارة إمام عاشور صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الجارى، مشترطين البيع النهائى حال الموافقة على رحيل اللاعب الذى اكتفى مسؤولو الأبيض بقيده فى القائمة المحلية هذا الموسم، بعدما انضم للفريق عقب قيد الأبيض لقائمته الأفريقية مطلع الموسم الحالى.

وأكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود ، أنه يرغب فى ضم إمام عاشور الذى لعب الموسم الماضى مع فريقه معارا من غزل المحلة، إلا أن مسؤولى الزمالك رفضوا الأمر وطلبوا شراء اللاعب بشكل نهائى من أجل الموافقة على الأمر، موضحا أنه كان يرغب فقط فى استعارة اللاعب فى ظل عدم مشاركته مع الأبيض.

وتألق إمام عاشور مع حرس الحدود فى الموسم الماضى ليقوم مسؤولو الزمالك بالحصول على خدماته بصورة نهائية بعد الاتفاق مع غزل المحلة وحرس الحدود وشارك هذا الموسم مع الزمالك فى 4 مباريات من منافسات بطولة الدورى الممتاز قبل ابتعاده عن الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الحالى للأبيض قبل أن يُعيده المدرب الفرنسى مؤخراً للحسابات بضمه لقائمة مواجهة طنطا التى أقيمت فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى، إلا أنه لم يشارك فى اللقاء.

وقرر مسؤولو الزمالك رفض رحيل أى لاعب فى فترة الانتقالات الشتوية لمشاركة الفريق فى أكثر من بطولة وحاجته إلى جميع اللاعبين المقيدين بقائمته، إلا أنه حال إصرار أى لاعب حول الرحيل سيطلب مسؤولو الزمالك منه تقديم عرض للرحيل بصورة نهائية بقيمة تعوض للنادى مالياً القيمة التى تم ضمه بها وهو ما حدث مع محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الذى رفض النادى الأبيض إعارته لإنبى خلال الفترة الماضية مشترطين استقدامه عرض بمقابل مالى كبير يعوض القيمة الشرائية له.