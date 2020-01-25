شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الأهلى والنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن رمضان صبحى لاعب وسط الفريق، سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى، وأوضح أنه سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلى؛ تمهيدا للدخول فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

ويؤدى رمضان صبحى برنامجا تأهيليا؛ للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية، ويلعب الأهلى مع النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.

من ناحية أخرى يستعد مسئولو الأهلى لفتح ملف رمضان صبحى المُعار إليه من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لنهاية الموسم، حيث تنتظر الإدارة الحمراء الجلسات التى ستعقدها خلال الأيام المقبلة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لحسم مصر اللاعب الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية شهر يونيو المقبل.

كان الأهلى قد استعار رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو، ثم جدد الإعارة لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو، وينتظر مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بشرائه نهائياً أو إغلاق ملف اللاعب وتركه للعودة إلى تجربته الإنجليزية.

Advertisements