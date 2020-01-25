عيون الأهلى والزمالك تراقب زامبيا وزيمبابوى من أجل الأميرة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الأهلى والزمالك صوب زامبيا وزيمبابوى اليوم لمتابعة مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى انتظاراً لحسم مصير الأحمر والأبيض الباحثان عن التتويج القارى.

ويأمل الأهلى والزمالك فى عبور دور المجموعات فى ظل حلم المنافسة على اللقب القارى الغائب منذ سنوات، فلم يفز الأهلى منذ عام 2013، وأيضاً الزمالك الذى لم يتوج بدورى الأبطال منذ عام 2002.

بلاتنيوم يستضيف الهلال السودانى تحت أنظار الأهلى

تتجه أنظار جماهير الأهلى إلى ملعب بربرفيلدز فى مدينة بولاوايو بزيمبابوى لمتابعة مباراة بلاتينيوم ضد الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي التى ستقام غدا على استاد السلام، بختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.

النجم الساحلى يتصدر حالياً جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين على الأهلى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.

ويدخل الهلال السودانى مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للحفاظ على آماله فى التأهل للدور ربع النهائى بعد الخسارة على ملعبه فى الجولة الماضية أمام النجم، بينما يسعى بلاتينيوم لتحقيق فوزه الأول فى دور المجموعات للحصول على دفعة معنوية بعد تأكد خروجه المبكر من منافسات البطولة، وستتابع جماهير الأهلى المباراة باهتمام، خاصة أن مصير الفريق قد يتعلق بالمباراة الأخيرة في المجموعة ضد الهلال في السودان.

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وتعد مباراة اليوم هي الأولى لفريق الهلال السوداني تحت قيادة المدرب الجديد الفاتح النقر والذي تولى المهمة خلفًا للمصري حمادة صدقي الذي رحل لتدريب سموحة.

الزمالك ينتظر هدية زيسكو أمام أول أغسطس

وتنتظر جماهير الزمالك هدية غالية من فريق زيسكو الزامبى حينما يستضيف نظيره أول أغسطس الأنجولي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق زيسكو لتحقيق فوز شرفي على أرضه ووسط جماهيره، بعدما فقد رسميا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائى، على الجانب الآخر يدخل فريق أول أغسطس المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، للحفاظ على آماله في خطف بطاقة الصعود.

وحال فوز أو تعادل زيسكو مع أول أغسطس في مباراة اليوم، سيتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ 8 برفقة مازيمبي، الذي ضمن الصعود كـ متصدر للمجموعة الأولى.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويحل الزمالك ثانيا بـ 8 نقاط، وزيسكو ثالثا بنقطتين، بفارق الأهداف عن أول أغسطس صاحب المركز الأخير.